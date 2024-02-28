tarım bakanlığı 1500 kişilik kura ile personel alımı Hk.

merhabalar.tarım ve orman bakanlığı 1500 kişilik personel alımı için 27 Şubat yani dün kura çekilişi yaptı.ama sonuçlar hiç bi yerde yayınlanmadı.sitesinde çekilişin videosu vardı ve yaklaşık 10 saatlik bi video.haliyle izlenecek gibi değil.artık video da kaldırılmış.sonuçları nasıl öğrenebiliriz.bilgisi olan var mı. başvurular işkur üzerinden yapılmıştı

merhabalar.tarım ve orman bakanlığı 1500 kişilik personel alımı için 27 Şubat yani dün kura çekilişi yaptı.ama sonuçlar hiç bi yerde yayınlanmadı.sitesinde çekilişin videosu vardı ve yaklaşık 10 saatlik bi video.haliyle izlenecek gibi değil.artık video da kaldırılmış.sonuçları nasıl öğrenebiliriz.bilgisi olan var mı. başvurular işkur üzerinden yapılmıştı