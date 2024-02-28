KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Şubat 2024 17:41
Sanayi ve teknoloji bakanlığı Mühendislik
erzurum dapa kadrolu Ziraat mühendisi olarak atandım bakanlıkta mühendisler ne iş yapar bilgisi olan varsa yardımcı olur musunuz??

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