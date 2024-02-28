Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


28 Şubat 2024 18:12
Karayolları işci maaşı ne kadar?

Kuzenim teyzemin söylediğine göre 80 bin lira maaş alıyormuş. Karayollarına yeni girdi sürekli işci sürücü operatörü olarak bu doğru mu? Çok allandıra ballandıra anlattı karayolları güncel maaşı nedir?

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