KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Şubat 2024 18:16
Belediye MEB'e atanmış kişiyi aldı, beni de yedek yaptı

adam meb e atanmış şimdi istifa edip belediyede düz memur olacak ve bu kişi asil oldu !!!!!! biz kendimizi de paralasak bu ülkede pul kadar değerimiz yok anladım bunu bir kez daha


Mehmet-şeker
Genel Müdür
28 Şubat 2024 20:50

O yüzden açıktan alıma çıkıyorlar demek ki ösym ya da kariyer kapısı üzerinden alsa yapamazlar çünkü


İntihalci-girl
Aday Memur
28 Şubat 2024 20:54
hmm bunu düşünmemiştim ama neden haksızlık yapıyolar böyle yaa. boşa gitti puanım doğru dedin atanamazsın senin puan boşa gider diye
Mehmet-şeker, Dün

O yüzden açıktan alıma çıkıyorlar demek ki ösym ya da kariyer kapısı üzerinden alsa yapamazlar çünkü


dairy engineer
Aday Memur
29 Şubat 2024 08:40

bu durum gayet doğal, belediye meb den daha iyidir.


İntihalci-girl
Aday Memur
29 Şubat 2024 12:40

aynı kişi tarım ormana da başvurmustur her yeri kaplasın buna devletin el atması lazım. aynı puanı kullandırtmasa mebe atanmayıp belediyeyi beklerdi ya da kalırdı ordaa. allahın cezaları

dairy engineer, Bugün

bu durum gayet doğal, belediye meb den daha iyidir.


dairy engineer
Aday Memur
29 Şubat 2024 16:02

siz de aynı şeyi yapacaktınız mebe girseniz belediyeye başvurmayacak mıydınız?

İntihalci-girl, 8 saat önce

aynı kişi tarım ormana da başvurmustur her yeri kaplasın buna devletin el atması lazım. aynı puanı kullandırtmasa mebe atanmayıp belediyeyi beklerdi ya da kalırdı ordaa. allahın cezaları


İntihalci-girl
Aday Memur
29 Şubat 2024 17:56

başvurmazdım çünkü ikisi de düz memurluk ikisi de aynı şehirdeee

dairy engineer, 5 saat önce

siz de aynı şeyi yapacaktınız mebe girseniz belediyeye başvurmayacak mıydınız?


sessegnon
Aday Memur
29 Şubat 2024 18:35

33 mü büyük 43 mü?

İntihalci-girl, 3 saat önce

başvurmazdım çünkü ikisi de düz memurluk ikisi de aynı şehirdeee


sessegnon
Aday Memur
29 Şubat 2024 18:45

Güncel sds imzalayan istanbul adalar belediyesi var. 2024 yılında normal maaşa ek aylık 10 bin tl, 3 bin tl tutarında 4 kere ödeme, günlük 200 tl yemek parası, akbil ücreti. Haftasonunun yıllık izinden düşmemesi, Kadınlara kadınlar gününde idari izin, kadinlara ayda 1 gün idari izni (regl izni) vs. gibi sosyal ve maddi haklar verdi.

Meb de sadece kuru maaş alırsınız. Calisan kurumda personel sayisi fazla ise servis ve asker yemekhanesi tadinda yemekhanesi olur personel sayısı belirli sayının altında ise yemekhane de servisde olmaz.

tayin hakkı istiyorsanız meb. Tek avantajı bu olur.

Meb öğretmen kurumudur bir de.

Aynı mı oluyorlar?


İntihalci-girl
Aday Memur
29 Şubat 2024 20:27
herkes adalarda değil
sessegnon, 2 saat önce

Güncel sds imzalayan istanbul adalar belediyesi var. 2024 yılında normal maaşa ek aylık 10 bin tl, 3 bin tl tutarında 4 kere ödeme, günlük 200 tl yemek parası, akbil ücreti. Haftasonunun yıllık izinden düşmemesi, Kadınlara kadınlar gününde idari izin, kadinlara ayda 1 gün idari izni (regl izni) vs. gibi sosyal ve maddi haklar verdi.

Meb de sadece kuru maaş alırsınız. Calisan kurumda personel sayisi fazla ise servis ve asker yemekhanesi tadinda yemekhanesi olur personel sayısı belirli sayının altında ise yemekhane de servisde olmaz.

tayin hakkı istiyorsanız meb. Tek avantajı bu olur.

Meb öğretmen kurumudur bir de.

Aynı mı oluyorlar?


sessegnon
Aday Memur
29 Şubat 2024 20:40

8.800 brüt altı veren belediye yok devletin belirlediği yasal sınır. %15 gv düş 7500 tl eder

İntihalci-girl, 16 dk. önce
herkes adalarda değil
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