Belediye MEB'e atanmış kişiyi aldı, beni de yedek yaptı

hmm bunu düşünmemiştim ama neden haksızlık yapıyolar böyle yaa. boşa gitti puanım doğru dedin atanamazsın senin puan boşa gider diye

hmm bunu düşünmemiştim ama neden haksızlık yapıyolar böyle yaa. boşa gitti puanım doğru dedin atanamazsın senin puan boşa gider diye