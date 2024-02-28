KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Şubat 2024 18:16
belediye mebe atanmış kişiyi aldı beni de yedek yaptı

adam meb e atanmış şimdi istifa edip belediyede düz memur olacak ve bu kişi asil oldu !!!!!! biz kendimizi de paralasak bu ülkede pul kadar değerimiz yok anladım bunu bir kez daha

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