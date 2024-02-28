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Editörler : Lanet


28 Şubat 2024 18:42
Yeni telefon alma süreci

uzun süredir kendime yeni bir telefon almayı düşünüyorum ama uygun kampanya bulamadığım için bir türlü alamamıştım. Geçenlerde bankkart kampanyalarını araştırırken elektronik alışveriş kampanyasına denk geldim. Elektronik alışverişlerde ekstra 3 taksit imkanı varmış inceleyince baya avantajlı geldi bana açıkçası hemen değerlendireceğim

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