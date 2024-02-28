Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Şubat 2024 18:43
okul müdürüne bakın
Mersin toroslar ilçesinde meydana gelen olayda seksen yaşındaki dedeyi oğluyla birlikte tepesine cıkarak tepen öğretmen ve okul idarecisi şahısla ilgili mahkemenin verdiği karar alkışlanacak nitelikte bence siz ne diyorsunuz arkadaşlar ?

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