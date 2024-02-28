Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 18:50
polis sendika ucreti
Malum teşkilat olarak sendika üyeliği yapamıyoruz. Peki sendika ücretinden neden mahrum kalıyoruz. Sendika ücretinin maaşlara doğrudan tanımlanması gerekmez mi???

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