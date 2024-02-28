KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Şubat 2024 19:11
Merkezi atama tercihleri hangi tarihlerde yapılıyor

Herkese selamlar. Ben mühendislik öğrencisiyim ve bu sene kpss'ye girip kamuya atanmak istiyorum. Muhtemel mezuniyet tarihim ise 2025 şubatının sonları olacak gibi duruyor. Öğrendiğim kadarıyla diploma olmadan tercih yapılamıyormuş, ben diplomamı alana kadar kaç tercihi kaçırırım onu merak etmiştim. Sanırım toplamda dört tane merkezi atama yapılıyormuş ben bunlardan bir tanesini mi kaçırırım yoksa daha fazla mı olur bilenler yazarsa sevinirim. Teşekkürler şimdiden.

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