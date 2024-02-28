Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 19:26
Afyonkarahisar asayiş şube ve karakollar

Afyonkarahisar Asayişte & Karakolda çalışan arkadaşlar Asayiş çalışma sistemi nedir, iş anlamında afyondan memnunmusunuz yoksa değilmisiniz.

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıYan ödeme kararnamesiPolis maaşını duyunca, gülen zabıtaBatıya dönecek personelin %75'i İstanbul'a atanacak duyumuİcra dosyası yıllık faiz miktarı nedir?Muğla hakkında bilgi98/b ihraç psikiyatriFetö sadece adli soruşturma

Sözlük

Kutadgu Bilig 1 haber yorumu 2 sağır oda 1 Bugün olanlar 7 şu an çalan şarkı 3 Yalnızlık ihtiyacı 1 Regresyon 3 ilk buluşma/ilk karşılaşma 2 Bi mola 1 salthom adası 1

Son Haberler

Bakan Uraloğlu: Sinop Çevre Yolunu kısa sürede hayata geçireceğizGazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de 2 çocuk daha açlıktan öldüBorsa düşüşünü üçüncü güne taşıdıDüşük ayarlı altınlarla 5 kuyumcuyu 200 bin TL dolandırdılarCumhurbaşkanlığı yöneticilerinin büyükelçi olarak atanması Anayasa aykırı değil

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!