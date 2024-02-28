Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Şubat 2024 19:29
Rapor Alıp Yurt Dışına Çıkmak.

Merhaba arkadaşlar, rapor alınarak yurt dışına gidilir mi? Yahutrapor alıp yurt dışına giden bir öğretmenin karşılaşabileceği yasal sorun/sorunlar var mıdır?


Memleketinogretmeni
Şef
28 Şubat 2024 19:48

Hayır gidemezsiniz.


balarest
Genel Müdür
28 Şubat 2024 19:53
yakalanmadigin sürece her yol mubah

ayzıtt90
Aday Memur
28 Şubat 2024 20:29
rapor alıp tatile çıkan bi memur ceza aldı yakın bi zamanda. mazeret izni alın hocam

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
28 Şubat 2024 20:50
instagramdan post atmazsan bi şey olmaz
Toplam 4 mesaj

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