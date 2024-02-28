Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Şubat 2024 19:32
Asliye mi infaz mı

İyi akşamlar arkadaşlar hem asliye ceza mahkemesinde hem de ilamat infaz bürosunda çalışan arkadaslar var mi sizce hangisi daha zor arkadasimla bu yüzden sürekli tartışıyoruz da &#128517;

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