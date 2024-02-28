KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Şubat 2024 19:38
4001 nitelik kodu ile düz memur alımları
arkadaşlar 4001 nitelik kodu ile düz memur atamalarında (lisans) herhangi bir özel şart oluyor mu? Bu sene ilk defa gireceğim arkadaşlar.. merak ediyorum.. Yani düz memur alımlarını söylüyorum.. ve sınavdan sonra ilk atamalar ne zaman oluyor? ayrıca atama süreci hakkında da biraz bilgi verebilir iseniz sevinirim.. Teşekkürler..

Mehmet-şeker
Genel Müdür
28 Şubat 2024 20:52

Sınavdan sonra ilk atama aralıkta olur normalde ama aralıktan önce ösym üzerinden ya da ilanlardan özel ilanlar çıkabilir atıyorum sadece bi bakanlık üniversite vs gibi

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