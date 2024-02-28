4001 nitelik kodu ile düz memur alımları

arkadaşlar 4001 nitelik kodu ile düz memur atamalarında (lisans) herhangi bir özel şart oluyor mu? Bu sene ilk defa gireceğim arkadaşlar.. merak ediyorum.. Yani düz memur alımlarını söylüyorum.. ve sınavdan sonra ilk atamalar ne zaman oluyor? ayrıca atama süreci hakkında da biraz bilgi verebilir iseniz sevinirim.. Teşekkürler..

arkadaşlar 4001 nitelik kodu ile düz memur atamalarında (lisans) herhangi bir özel şart oluyor mu? Bu sene ilk defa gireceğim arkadaşlar.. merak ediyorum.. Yani düz memur alımlarını söylüyorum.. ve sınavdan sonra ilk atamalar ne zaman oluyor? ayrıca atama süreci hakkında da biraz bilgi verebilir iseniz sevinirim.. Teşekkürler..