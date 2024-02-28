Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 20:05
CARSİ VE MAHALLESI BEKÇİLİĞİ

Degerli abilerim meslekre 5. Yıl bitti ve şuan 1 mart AYM nin yetkiler ve çalışma saatlari ile alakalı iptal kararları var bundan ötürü 1 mart dan sonra çalışma durumu nasıl olur genelge ile calistirabilir mi geçtiğimiz yıllarda çok sorun olmuştu. Düşünceler için tesekurler allah a emanet

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