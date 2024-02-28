KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


28 Şubat 2024 20:17
sıfırdan İK'da calısmak

Merhabalar. Bölümüm sosyoloji özelde İK için mülakata çagırıldım. sadece biraz çekincem var. kullandıkları program vs.

pc bilgim var fakat onları bilmiyorum ama ögrenirim fakat işin içinde çok mu hesap kitap var bunları merak ediyorum. yaş 22

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