Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Şubat 2024 20:51
Mersin'de yaşlı adamı döven Kasım Ekenler Lisesi Müdürü

Mersin Kasım Ekenler Lisesinin müdürü Ismet Turan ve oğlu bır gözü görmeyen 71 yaşındakı adamı öldüresiye dövüyorlar...

Bu şahıs okul yönetiyor ve ögrenciler buna emanet!

https://x.com/srkntnyldz/status/1762831435197530282?s=20

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