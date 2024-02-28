Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Şubat 2024 20:52
kamu işçisi 1 yılda kaç gün heyet israhat raporu alabilir ?

Arkadaşlar kamu işçileri bir yıl içinde kaç gün heyet raporu alabilir ?

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