Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 21:43
Şark tercihleri

1-Bingöl 2-Şırnak 3-Hatay 4-Malatya 5-Batman 6-Siirt 7-Bayburt Şimdi asıl mevzu 1. tercihin sekmesi durumu sizce Nası yada hangisi gelir


Rıfkıpolis
Aday Memur
28 Şubat 2024 22:25

Şırnak hayırlı olsun

Toplam 1 mesaj

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