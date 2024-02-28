Büro memuruna tıbbı sekreter işi yaptırılması

Merhaba arkadaşlar bir üniversitenin hastane kadrosu büro personeli 4b ilanına başvuru yaptık kadro ünvanı büro personeli bölüm şartı iktisat işletme vb iibf bölümü olması yaklaşık 15 kişi kazandık üniversite hastanesine gittik göreve başladık bizi hasta girişi yapma yatışı yapma rapor yazma sıra verme gibi poliklinik işlerine dağıttılar yani hastanın girişini yapıyoruz yatışını yapıyoruz rapor yazıp hatta ilacını bile biz yazıyoruz yani anlayacağınız iktisat işletme ile alakası olmayan tıbbi sekreter işlerini yapıyoruz şimdi biz bunu yaparken zamanında üniversiteye girmiş 4d li mi ne iişçi kadrosu almış iibf mezunu bazı kişilerin muhasebe satın alma gibi yerlere biz geldikten sonra kaydırıldığını duyduk şuan bizim yaptığımız işleri onlar yapıyormuş biz onların yerine geçtik onlarda asıl büro işlerine geçti anlayacağınız sormak istediğim büro personeli olarak açılan kadro özellikle iktisat işletme gibi bölüm şartı olan bir alımda alınan kişilerin hiç bu bölümlerle alakası olmayan yukarıda yazdığım işlerde çalıştırılması kanuni mi