KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Şubat 2024 22:05
Büro memuruna tıbbı sekreter işi yaptırılması

Merhaba arkadaşlar bir üniversitenin hastane kadrosu büro personeli 4b ilanına başvuru yaptık kadro ünvanı büro personeli bölüm şartı iktisat işletme vb iibf bölümü olması yaklaşık 15 kişi kazandık üniversite hastanesine gittik göreve başladık bizi hasta girişi yapma yatışı yapma rapor yazma sıra verme gibi poliklinik işlerine dağıttılar yani hastanın girişini yapıyoruz yatışını yapıyoruz rapor yazıp hatta ilacını bile biz yazıyoruz yani anlayacağınız iktisat işletme ile alakası olmayan tıbbi sekreter işlerini yapıyoruz şimdi biz bunu yaparken zamanında üniversiteye girmiş 4d li mi ne iişçi kadrosu almış iibf mezunu bazı kişilerin muhasebe satın alma gibi yerlere biz geldikten sonra kaydırıldığını duyduk şuan bizim yaptığımız işleri onlar yapıyormuş biz onların yerine geçtik onlarda asıl büro işlerine geçti anlayacağınız sormak istediğim büro personeli olarak açılan kadro özellikle iktisat işletme gibi bölüm şartı olan bir alımda alınan kişilerin hiç bu bölümlerle alakası olmayan yukarıda yazdığım işlerde çalıştırılması kanuni mi


its_your_move
Şef
28 Şubat 2024 22:13

Sözleşmede belirtilen görev dışında çalıştırmamaları gerekir. Sözleşmenizde ne yazıyor ?


altögrenimmagduru
Aday Memur
28 Şubat 2024 22:17

sözleşmede sözleşmeli büro personeli diyor

its_your_move, 29 dk. önce

Sözleşmede belirtilen görev dışında çalıştırmamaları gerekir. Sözleşmenizde ne yazıyor ?


its_your_move
Şef
28 Şubat 2024 22:29

Benim fikrime göre bahsettiğiniz işlere verebilirler. Büro personeli ucu çok açık bir kavram çünkü. Puanınız iyiyse son merkezi atamaya kadar sabredip daha iyi bir alternatife yönelmek sağlıklı olur. Tabi bahsettiğiniz işler normalde taşeronlara yaptırılan işlerdir.4 yıllık üniversite mezunu ve kpss 'de belli bir puan almış insanlara tıbbi sekreterlik yaptırmakta gerçekten ilginç bir fikir...

altögrenimmagduru, 25 dk. önce

sözleşmede sözleşmeli büro personeli diyor


altögrenimmagduru
Aday Memur
28 Şubat 2024 22:33

çok saçma bir düzenin içine düştük başta belirtselerdi başvurmazdık sonuçta ben sağlık mezunu değilim tıbbi terminoloji bilmiyorum ama doktor yazısını okumakla tıbbi teriimleri anlamaya çalışmakla ugraşıyorum durduk yere puanımızı kaybettik buradan sonradan okuyan arkadaşlar olursa iibf mezunuysanız üniversite hastanesine başvurmayın arkadaşlar kazanan herkes pişman özelde bile daha rahat çalışıyorduk

its_your_move, 13 dk. önce

Benim fikrime göre bahsettiğiniz işlere verebilirler. Büro personeli ucu çok açık bir kavram çünkü. Puanınız iyiyse son merkezi atamaya kadar sabredip daha iyi bir alternatife yönelmek sağlıklı olur. Tabi bahsettiğiniz işler normalde taşeronlara yaptırılan işlerdir.4 yıllık üniversite mezunu ve kpss 'de belli bir puan almış insanlara tıbbi sekreterlik yaptırmakta gerçekten ilginç bir fikir...


its_your_move
Şef
28 Şubat 2024 22:39

Puanınızı kaybetmediniz...merkezi atamada kullanabilirsiniz temmuzda...kaç puanınız var ?

altögrenimmagduru, 9 dk. önce

çok saçma bir düzenin içine düştük başta belirtselerdi başvurmazdık sonuçta ben sağlık mezunu değilim tıbbi terminoloji bilmiyorum ama doktor yazısını okumakla tıbbi teriimleri anlamaya çalışmakla ugraşıyorum durduk yere puanımızı kaybettik buradan sonradan okuyan arkadaşlar olursa iibf mezunuysanız üniversite hastanesine başvurmayın arkadaşlar kazanan herkes pişman özelde bile daha rahat çalışıyorduk


altögrenimmagduru
Aday Memur
28 Şubat 2024 22:40

76

its_your_move, 3 dk. önce

Puanınızı kaybetmediniz...merkezi atamada kullanabilirsiniz temmuzda...kaç puanınız var ?

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