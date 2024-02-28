Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Şubat 2024 22:06
Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sözlü mülakatı

Herkese iyi formlar,

Tarım ve Orman bakanlığı sözlü mülakatı hakkında bilgisi olan var mı? mülakat deyince insan ister istemez geriliyor. 2021 yılında kimseyi sözlü mülakattan bırakmadıkları söyleniyor. Destek temizlik personeli olarak atamdım. Kısmet olursa yakında göreve başlayacağım ve bu detayı duyunca biraz endişelendim. Bilgilendirseniz çok sevinirm.

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