KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Şubat 2024 22:32
Bilgisi olan var mı?

2018 yılında kpss ve üniversite sınavına girdim. Bu yıl da girmek istiyorum fakat mahkemeyle işim değişikliği yaptırdım. ÖSYM nin kendi sitesine girdim eski adımla gözüküyordu güncelledim şuan yeni ismim gözüküyor fakat sınava girerken farklı isim çıkar mı dilekçe de yazmam gerekiyor mu ? Yazılacaksa nereye nasıl yazmam göndermem gerekiyor bilgisi olan var mı ??


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Şubat 2024 08:49

Bu durumu ÖSYM'ye sormalısınız. Dilekçe ve belgelerinizle bu durumu kanıtlamanız istenebilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

KPSS tarihKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Sağlık Bakanlığı ortaöğretim şoför kaç puanla kapatır2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı önlisans büro personeliBilgisi olan var mı?DHMİ 2023/2 işe başlama tarihi.HAGB memuriyete engel mi?

Sözlük

ming midyesi 1 timor leste 2 Çocuk olsam yeniden 1 salthom adası 1 beklenti içinde olmak 1 hayalhanem 3 Sevgilinin farklı partnerle tango kursuna yazılması 9 russel williams 1 ilk buluşma/ilk karşılaşma 2 antidepresan 1

Son Haberler

Balıkesir'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandıUçak gemisi için konsept tasarım başladıŞubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı'Ekonomimizin büyüme oluşturma kapasitesi güçlenerek devam ediyor'İzmir'de çarpıştığı iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!