KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Şubat 2024 22:32
Bilgisi olan var mııı

2018 yılında kpss ve üniversite sınavına girdim. Bu yıl da girmek istiyorum fakat mahkemeyle işim değişikliği yaptırdım. ÖSYM nin kendi sitesine girdim eski adımla gözüküyordu güncelledim şuan yeni ismim gözüküyor fakat sınava girerken farklı isim çıkar mı dilekçe de yazmam gerekiyor mu ? Yazılacaksa nereye nasıl yazmam göndermem gerekiyor bilgisi olan var mı ??

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