Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


28 Şubat 2024 22:52
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hk.
Arkadaşlar merhaba 2024 Ekpss ile hava kuvvetleri komutanlığına atananlar var mı? İletişim halinde olalım. Önceden atanmış ve şuan görevde olan arkadaşlar kurum ve çalışma hakkında bizi bilgilendirirler mi lütfen. Çalışma şartları özlük hakları maaşlar vs vs Teşekkür ederim.

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