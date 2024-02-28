Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hk.

Arkadaşlar merhaba 2024 Ekpss ile hava kuvvetleri komutanlığına atananlar var mı? İletişim halinde olalım. Önceden atanmış ve şuan görevde olan arkadaşlar kurum ve çalışma hakkında bizi bilgilendirirler mi lütfen. Çalışma şartları özlük hakları maaşlar vs vs Teşekkür ederim.

Arkadaşlar merhaba 2024 Ekpss ile hava kuvvetleri komutanlığına atananlar var mı? İletişim halinde olalım. Önceden atanmış ve şuan görevde olan arkadaşlar kurum ve çalışma hakkında bizi bilgilendirirler mi lütfen. Çalışma şartları özlük hakları maaşlar vs vs Teşekkür ederim.