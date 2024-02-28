KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Şubat 2024 23:08
4 Senedir 4001 den kadro açmamaları

Bugüne kadar 4001 den kadro açan fazla bir kurum çıkmadı.

Tarım orman Bakanlığı,Meb ve Gsb dışında alım çıkmadı.

17 Bakanlık var.3 tanesi alım yapmış.

Geçmiş yıllara bakarsak

4 SENEDİR HALA

4001 den alım yapan Türk iş kurumu en son 2020 de alım yapmış.Hala bir ihtiyaç bulunmuyor mu?

Dhmi ler neden hala kadro açmıyor 4001 den?

Büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri 4 senedir hala hiç personel almamış.

Bugüne kadar hiç alım yapmamış olan:

Ogm diye bir kurum var yaşıyor mu?

Kgm yaşıyor mu?

Yani diyorlar ki: Kardeşim biz sistemi oturttuk.Alacağımız kişileri boş beleş adamları doldurduk.Ne 4001 i !

Değil 4 sene 100 sene de geçse torunun da gelse göremez bi daha bizim kadro açtığımızı diyor.

Evet sırf bu kadro yakan Chp li seyyahlara inat oyumu Akp ye verecek olabilirim ama bunların da bilinmesi lazım.


Mehmet-şeker
Genel Müdür
28 Şubat 2024 23:40

İl göç idaresi vardı o da alıma çıkmadı mesela 2020 sınavından sonra bi alım yapmıştı


İntihalci-girl
Aday Memur
29 Şubat 2024 00:04

çünkü biz üvey evlat

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