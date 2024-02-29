KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Şubat 2024 02:17
Seçime kadar bir kurumun yüklü alacağını...

Erdoğan emeklilerin seyyanen zam beklentisine reddi çekti.Emeklileri seçim öncesi karşısına almasının en önemli sebeplerinden biri de kamudaki alımların artışı ve gençlerden oy geleceği beklentisi.

Zaten bu ülkede emeklileri karşısına almış birinin tek çıkar yolu gençler kalır. Bu sebeple kamu atamalarının seçime kadar yüklü ve ek alımlarla artacağı fikri uyanıyor.İsmi aklımıza gelmeyen bir kurumdan bu konuda yüklü bir alım çıkışı geleceğini düşünüyorum.Bu arada Sağlık Bakanlığı ek 9k alım yapacağını açıklamıştı. Ancak hangi kadrolardan olacağı henüz belli değil.27k alımda hiç 4001 olmaması da bu alımın 4001 olacağı ihtimalini düşündürüyor.Ancak 1 kurum daha seçime kadar kontenjan açacaktır.


SonsuzRuh
Memur
29 Şubat 2024 02:19

Not:27 k alım yazmışım o 36k olacak.Yani ek 9 k ile toplamda 45k alım olmuş olacak sağlık bakanlığında

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