Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Şubat 2024 03:54
Doçentlik unvanı alan araştırma görevlisi

Merhaba hocalarım. Doçentlik ünvanını yenice almış bir araştırma görevlisiyim. Bölüm kadro vermiyor bölümde derse girmeme de izin vermiyor. dekanlık hiçbir şey yapmıyor, rektörlük de hiçbir şey yapmıyor. Ben şunu sormak istiyorum; doçentliğini almış araştırma görevlisinin iş tanımı nasıldır? Hala ders programı, sınav programı hazırlar mı, hala başka hocaların derslerinde gözetmenlik yapar mı? Kadro ünvanlarının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek şartıyla ibaresi var. Bu nedenle emin olamadım, yaşadığınız gördüğünüz örnekler nasıl? Düşünüyorum ben hala bu işleri yapacaksam hala ders veremeyeceksem bu unvanı almanın ne faydası oldu? Vallahi ağız tadıyla sevinemedim. Deneyimlerinize ve fikirlerinize ihtiyacım var. Kolaylıklar dilerim

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