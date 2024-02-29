Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Şubat 2024 06:45
Geç ek mal bildiriminde bulunmak

Arkadaşlar ben yaklaşık 4 ay önce araba almıştım buradaki başka bir çalışan yeni araba alınca ek mal bildiriminde bulundu o zaman öğrendim şimdi mal bildiriminde bulunursam sıkıntı çıkar mı?


E.Kayı Han
Editor
29 Şubat 2024 09:02

20 gün önce almış gibi bulun. Zaten gelecek sene zorunlu olarak genel mal bildirimi yapılacak.


gollumbenim
Aday Memur
29 Şubat 2024 09:34

Sorun olmaz. Yeni mal edinmiş gibi beyanda bulunma personelciyim bende ilerde sırf bu yüzden sıkıntı yaşarsın, gelecekte nolur bilemeyiz. Bildirimde bulunman gerektiğini unuttuğunu söylersin.

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