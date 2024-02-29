Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 07:08
Yaka kamerası geliyormuş
Sayın bakan 2025 yılından itibaren tüm polislerde yaka kamerası ve yüz tanıma sistemi olacağını söyledi neler düşünüyorsunuz

hedef2024
Aday Memur
29 Şubat 2024 07:14

Bıyıktan sonraki en büyük müjde


Fenerbahce19.07
Memur
29 Şubat 2024 08:22
:))
hedef2024, 3 saat önce

Bıyıktan sonraki en büyük müjde


memuraday-y
Şef
29 Şubat 2024 09:31

Çok iyi olur, hatta çok geç kalınmış bir uygulama. Haksız ve hukuksuz uygulamaların ve davranışların önüne geçilmiş olur böylece.


omresl
Şube Müdürü
29 Şubat 2024 09:58
Geç kalınmış bir uygulama. Polis için birinci delil. Yapilan müdahale sonrası sağdan soldan delil kamera arama inandirma gereği kalmayacak.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarYan ödeme kararnamesiBatıya dönecek personelin %75'i İstanbul'a atanacak duyumuMuğla hakkında bilgi98/b ihraç psikiyatriFetö sadece adli soruşturmaİcra dosyası yıllık faiz miktarı nedir?Göreve yeni başlayana eziyet

Sözlük

sivas gürün mağara köyü 2 Halka Arz 1 tapınak şövalyeleri kimdi 2 salthom adası 1 Sizin renginiz 1 1408 1 otobüste dövülen yaşlı adam 1 identity 3 alter kişilikler 2 ne verelim abime 2

Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladıTürkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdüBakan Bolat: Milli gelir 238 milyar dolardan, 1 trilyon doların üzerine çıktı'Türkiye'de belediyecilik sadece çöp toplamakla olmaz'Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!