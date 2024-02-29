Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 07:55
Sağlık mazareti acil yardım lazım

Arkadaşlar ben annemden dolayı başvuracağım kadroluyum . Annem 96 engelli durum bildirir aldım bütün hastalıkları yazıyor (meme ca , siroz , diyabeti )fakat Kara kısmına bakıma ihtiyacı yoktur gibi birşey yazmışlar. Bu durum bildirirler başvursam red alır mıyım tayin isteyen arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?


kykdr
Aday Memur
29 Şubat 2024 08:54
rapora itiraz edemiyormusunuz , bakıma ihtiyacı yoksa nasıl başvuru yapacaksınız
Toplam 1 mesaj

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