Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 09:43
İpka'dan vazgeçme

selamun aleyküm.Aralık ayında ön ipka vermiştim.şimdi ise tercihlerimi yaptım ve ipka istemiyorum seçeneğini işaretledim.Doğu ilindeyim.ekstra birşey yapmam gerekiyor mu teşekkürler


cenksozen
Şef
29 Şubat 2024 12:15

günceldir


Turkteamleon
Aday Memur
29 Şubat 2024 12:37

Sarfinazar dilekçesi vermelisin. İdari büronla görüş


cenksozen
Şef
29 Şubat 2024 12:38

idari büro birşey demedi ama.

Turkteamleon, 35 dk. önce

Sarfinazar dilekçesi vermelisin. İdari büronla görüş

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarYan ödeme kararnamesiBatıya dönecek personelin %75'i İstanbul'a atanacak duyumuMuğla hakkında bilgi98/b ihraç psikiyatriİcra dosyası yıllık faiz miktarı nedir?Fetö sadece adli soruşturmaKademeli emeklilik hangi yılları kapsayacak

Sözlük

Halka Arz 1 Çocuk olsam yeniden 1 İletilerde yürümek 6 burs 1 Sarışın Kadın 3 hacamat 3 var kayıtları 1 Marlon Brando 3 sivas gürün mağara köyü 2 karıştıran savaşı 1

Son Haberler

Balıkesir'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandıUçak gemisi için konsept tasarım başladıŞubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı'Ekonomimizin büyüme oluşturma kapasitesi güçlenerek devam ediyor'İzmir'de çarpıştığı iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!