Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 09:43
ipka hakkında?

selamun aleyküm.Aralık ayında ön ipka vermiştim.şimdi ise tercihlerimi yaptım ve ipka istemiyorum seçeneğini işaretledim.Doğu ilindeyim.ekstra birşey yapmam gerekiyor mu teşekkürler

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