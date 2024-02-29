Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


29 Şubat 2024 09:46
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hk.

merhabalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan ve mevcut çalışanların bilgi paylaşması mümkün müdür? özlük hakları, maaşları, lojman, otopark, servis vs. (yazarken hangi il, ilçe, kurum ve unvan olduklarını da yazarlarsa birbirimize daha olumlu katkı sağlamış oluruz.) örn: İstanbul, Kadıköy - Psikolog - sosyal hizmetler merkezi - 40 bin tl. - lojman yok - servis yok - otopark var - çalışma ortamı rutin - nöbet yok. (bu bir örnektir)

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