Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 09:58
İl merkezi ile ilçe merkezi görev süresi
Arkadaşlarım Merhabalar bu il merkezi ile ilçede görev yapanların görev süreleri eşit olarak belirlenmiştir bir ara sanki sonra kaldırılmıştı tekrar. Mesela Bir ilçede 3 yıl görev süresi olan personel merkeze bağlıdır merkezin görev süresi 5 yasa 2 yıl ya merkezde görev yapacak ya da ilçede devam etmek zorunda kalıyordu bir ara öyle yapmışlardı o kalktı mı acaba tam bilgisi olan var mı.

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