İl merkezi ile ilçe merkezi görev süresi

Arkadaşlarım Merhabalar bu il merkezi ile ilçede görev yapanların görev süreleri eşit olarak belirlenmiştir bir ara sanki sonra kaldırılmıştı tekrar. Mesela Bir ilçede 3 yıl görev süresi olan personel merkeze bağlıdır merkezin görev süresi 5 yasa 2 yıl ya merkezde görev yapacak ya da ilçede devam etmek zorunda kalıyordu bir ara öyle yapmışlardı o kalktı mı acaba tam bilgisi olan var mı.

Arkadaşlarım Merhabalar bu il merkezi ile ilçede görev yapanların görev süreleri eşit olarak belirlenmiştir bir ara sanki sonra kaldırılmıştı tekrar. Mesela Bir ilçede 3 yıl görev süresi olan personel merkeze bağlıdır merkezin görev süresi 5 yasa 2 yıl ya merkezde görev yapacak ya da ilçede devam etmek zorunda kalıyordu bir ara öyle yapmışlardı o kalktı mı acaba tam bilgisi olan var mı.