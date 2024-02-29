Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 10:07
EGM sivil memur başka kuruma geçince silah taşıma ruhsatı ?

Egm sivil memurum ruhsatlı silahım var başka kuruma atandım bu durumda silahımın vergisini ödeyip taşımaya devam edebilir miyim?


memuraday-y
Şef
29 Şubat 2024 10:10

Hangi kuruma atandınız hocam ?

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