Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Şubat 2024 10:19
Bölüm başkanlığından feragat etmek

merhaba,

bölümdeki en yüksek ünvanlı hoca olduğum için uzun zamandır bölüm başkanıyım. yapmak istemiyorum bırakmak istiyorum ama dekanlık bıraktırmıyor. bahane olarak en yüksek ünvanlı benim diye başkası olamaz diyor. başka üniversitelerde feragatname ile bölüm başkanlığını bırakanlar olduğu biliyorum. yönetmelikte böyle bir feragat durumu yazmıyor. memurlar.netteki bir haberde sayıştayın feragatname kabul etmediğini ve en yüksek ünvanlı kimse onun bölüm bşk olması gerektiği yazıyor. bu işin aslı astarı nedir bilen var mı?


Beste_33
Şube Müdürü
29 Şubat 2024 13:01

Sayın hocam dekanlığın böyle bir yaptırımı olamaz. Bölümbaşkanlığından istifa dilekçesi verdiğiniz an işleme koymak zorunda ve bir alt ünvanınız olan hocalardan talep olursa onlardan birini atayabilir eğer yoksa onun da altındaki öğretim üyelerinden atar. Siz resmi dilekçe ile başvurunuzu yapın kabul etmiyoruz diyemezlewr.

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