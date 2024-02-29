Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Şubat 2024 10:36
Uzman jandarma ve araştırma görevlisi eş mazeret ataması

Merhabalar eşim uzman jandarma bende yeni araştırma görevlisi olarak atandım, ilk kez doğu görevinden dönerken eşim o zaman yüksek lisans yaptığım şehre gelmişti şimdi mazeret araması ile yanıma gelebilir mi ? Cevaplarsanız çok sevinirim


ByAstsubay
Memur
29 Şubat 2024 10:45
yanınıza geldiğiniz zaman eş durumu protokolünü mu yaptınız yoksa kendisi tayin döneminde mi tayin oldu ?

Seraparslanç
29 Şubat 2024 10:48

Tayin dönemi gelmişti doğudaki görev süresi bittiği için o şekilde benim olduğum ili ilk tercih sırasına yazdı ek olarak orada okuduğu dair dilekçe verdi okuyor olmam eş durumu protokolüne giriyor mu peki


Seraparslanç
29 Şubat 2024 10:50

Deprem nedeniyle ayrılmıştık bulunduğumuz ilden

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