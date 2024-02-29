Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Şubat 2024 10:41
İKM Cep telefonu

İyi günler arkadaşlar bana mantıksız gelen bi konuda sizinle fikirlerinizi bilmek istiyorum.

Mahkumların bile ailelerini istedikleri zaman görüntülü aradıkları zamanda bir İKM nin cebinde bir telefonu olmaması bana mantık dışı geliyor.

Çok Yazılan Konular

Kararsızlık? Geçiş yapan var mı ?Asliye mi infaz mıAdalet Bakanlığından 399 a geçişSeçimde çalışan personelin idari izinli sayılması (Ana Sayfa Haberi)İnfaz koruma memurluğu unvan değişikliğiKadrolu İKMDEN Sağlığa GeçişCTE GYS ve UDS Ne zaman açıklanacak?İstifa Sonucu?657/4b sözleşmeli personel sonradan engelli olma durumu ve tayin talebiKadroya Geçmedim

Sözlük

İletilerde yürümek 6 Bugün olanlar 7 salthom adası 1 Çocuk olsam yeniden 1 aile psikoloğu 4 hacamat 3 alter kişilikler 2 hayalhanem 3 Sevgilinin farklı partnerle tango kursuna yazılması 9 Marlon Brando 3

Son Haberler

Balıkesir'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandıUçak gemisi için konsept tasarım başladıŞubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı'Ekonomimizin büyüme oluşturma kapasitesi güçlenerek devam ediyor'İzmir'de çarpıştığı iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!