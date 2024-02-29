Merhaba iyi günler. Onlisan paramedik mezunuyum. Geçtiğimiz sene mayıs ayında adalet bakanligi ilanına başvurdum ve haziranda hizmetli kadrosu için mülakata girdik mülakatta yaklaşık 3 ay sonra sonuçlar açıklandı ve yedek olduğunu gördüm 2 hafta önce de işe başlangıç için evrak teslimi istediler muhtemelen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak bu süren en az veya en çok kac gun sürer ne zaman baslatirlar adliyede hizmetli ne iş yapar görev tanımı nedir maas,calisma şartları vs hakkında bilgi verebilir misiniz? Birde kpss puanım iyi 2 bakanlığa daha başvuruda bulundum kendi meslegim uzerinden atanma ihtimalim var eğer olursa hemen geçiş yapabilir miyim süreç nasıl işliyor. Teşekkürler

Merhaba iyi günler. Onlisan paramedik mezunuyum. Geçtiğimiz sene mayıs ayında adalet bakanligi ilanına başvurdum ve haziranda hizmetli kadrosu için mülakata girdik mülakatta yaklaşık 3 ay sonra sonuçlar açıklandı ve yedek olduğunu gördüm 2 hafta önce de işe başlangıç için evrak teslimi istediler muhtemelen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak bu süren en az veya en çok kac gun sürer ne zaman baslatirlar adliyede hizmetli ne iş yapar görev tanımı nedir maas,calisma şartları vs hakkında bilgi verebilir misiniz? Birde kpss puanım iyi 2 bakanlığa daha başvuruda bulundum kendi meslegim uzerinden atanma ihtimalim var eğer olursa hemen geçiş yapabilir miyim süreç nasıl işliyor. Teşekkürler