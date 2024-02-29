Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 10:47
soru
Merhaba iyi günler. Onlisan paramedik mezunuyum. Geçtiğimiz sene mayıs ayında adalet bakanligi ilanına başvurdum ve haziranda hizmetli kadrosu için mülakata girdik mülakatta yaklaşık 3 ay sonra sonuçlar açıklandı ve yedek olduğunu gördüm 2 hafta önce de işe başlangıç için evrak teslimi istediler muhtemelen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak bu süren en az veya en çok kac gun sürer ne zaman baslatirlar adliyede hizmetli ne iş yapar görev tanımı nedir maas,calisma şartları vs hakkında bilgi verebilir misiniz? Birde kpss puanım iyi 2 bakanlığa daha başvuruda bulundum kendi meslegim uzerinden atanma ihtimalim var eğer olursa hemen geçiş yapabilir miyim süreç nasıl işliyor. Teşekkürler

Sedat Yılmazi
Aday Memur
29 Şubat 2024 10:58

adliyede hizmetli temizlik işleri yapar genelde birkaç mahkeme kaleminden yada birinden sorumlu olur memur masaları hakim savcı masaları, odaları, bunun yanı sıra koridorlar lavabolar vesair de olur kimi zaman mahkeme kaleminin evrakını dosyasını başka mahkemelere götürür tabi bu benim bildiğim adliyede böyle maaş olarak en düşük memur maaşı bekar 32.500 falan genelde adliyelerde temizlik görevlisi sayısı eksiktir iş yoğundur çalışma saatleri çoğu zaman mesaiden yarım saat önce gelir, kadroluysanız tabiki başka kuruma geçiş işiniz zor olabilir kimi zaman zorlamadan kendi bölümünüz olduğu için ve genel idari hizmetler sınıfı olduğu için verebiliyorlar kimi zaman zorlanabiliyorsunuz eğer kendi branşınız garanti ise adliyenin önünden bile geçmeyin derim......


Kkkkkkkkkkkkkk
29 Şubat 2024 12:41
anladım teşekkür ederim peki bu işe başlangıç suresi çok uzun sürüyor mu 2 haftadır bekliyorum daha ne kadar sürer bilginiz var mi
Sedat Yılmazi, 2 saat önce

adliyede hizmetli temizlik işleri yapar genelde birkaç mahkeme kaleminden yada birinden sorumlu olur memur masaları hakim savcı masaları, odaları, bunun yanı sıra koridorlar lavabolar vesair de olur kimi zaman mahkeme kaleminin evrakını dosyasını başka mahkemelere götürür tabi bu benim bildiğim adliyede böyle maaş olarak en düşük memur maaşı bekar 32.500 falan genelde adliyelerde temizlik görevlisi sayısı eksiktir iş yoğundur çalışma saatleri çoğu zaman mesaiden yarım saat önce gelir, kadroluysanız tabiki başka kuruma geçiş işiniz zor olabilir kimi zaman zorlamadan kendi bölümünüz olduğu için ve genel idari hizmetler sınıfı olduğu için verebiliyorlar kimi zaman zorlanabiliyorsunuz eğer kendi branşınız garanti ise adliyenin önünden bile geçmeyin derim......

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