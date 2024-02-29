Fetö idari soruşturma süreci

Arkadaşlar merhaba 2022 Aralık ayında hakkımda feto soruşturması açıldığını gelen tebliğ ile kollluk gözetim komisyonu tarafından öğrendim.

Bu zamana kadar idari olarak bir müdüre ifade verdim sadece, adli soruşturmam da varmış...adli soruşturma ne durumda bilmiyorum.

Suçlama sadece ifade, biri toplantıda buda vardı diye ifade vermiş.

Şimdi polis başmüfettişi tarafından ifadem alınacakmış sonuç sizce ne olur.