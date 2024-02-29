Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 11:15
Fetö idari soruşturma süreci

Arkadaşlar merhaba 2022 Aralık ayında hakkımda feto soruşturması açıldığını gelen tebliğ ile kollluk gözetim komisyonu tarafından öğrendim.

Bu zamana kadar idari olarak bir müdüre ifade verdim sadece, adli soruşturmam da varmış...adli soruşturma ne durumda bilmiyorum.

Suçlama sadece ifade, biri toplantıda buda vardı diye ifade vermiş.

Şimdi polis başmüfettişi tarafından ifadem alınacakmış sonuç sizce ne olur.


Polis abi
Memur
29 Şubat 2024 11:34

1 yıl olmuş daha bir gelişme olmadı mı belki de kapanmıştır idari soruşturma dilekçe ile öğrensene


Eksen-7
Aday Memur
29 Şubat 2024 12:04

Kapanmış olsa ifadeye çağırmaz polis başmüfettişi.

Polis abi, 2 saat önce

1 yıl olmuş daha bir gelişme olmadı mı belki de kapanmıştır idari soruşturma dilekçe ile öğrensene


Hiçç06
Aday Memur
29 Şubat 2024 12:12

Adli varsa ifade alırken söyler sana 2022 Aralık'ta banada açıldı ifade vereli 2 ay oldu ses seda yok daha yolun uzun


Eksen-7
Aday Memur
29 Şubat 2024 13:11

Müfettişe mi verdiniz ifadeyi yoksa, muahakkik olarak atanan biri mi aldi.

Hiçç06, 1 saat önce

Adli varsa ifade alırken söyler sana 2022 Aralık'ta banada açıldı ifade vereli 2 ay oldu ses seda yok daha yolun uzun

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