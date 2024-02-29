Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Şubat 2024 11:30
Becayiş yapacak üniversite personeli için şartlar nedir?

Arkadaşlar net şekilde soruyorum 4b personel ve kadroya yeni geçip 4 yılını doldurmayan personel bu haktan faydalanabilir mi , kurumuna bu konuda yazı ulaşan var mı?

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