Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


29 Şubat 2024 11:49
Destek personeli (şoför) kadroya geçince gih mi yhs mi olur??

Destek personeli( şoför) 3+1 den sonra kadroya geçerse genel idari hizmetler mi yoksa yardımcı hizmetler sınıfına mi geçer .evrak tesliminde sordum bilen yok


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
29 Şubat 2024 12:02

Eskiden Destek Personeli (Şoför) diye bir ayrım yoktu, herkes Destek Personeliydi ve geçen yılki kadro düzenlemesiyle hepsi hizmetli kadrosuna geçirildiler.

Sizin durumunuz için Cumhurbaşkanlığınca ayrı bir düzenleme yapılacaktır. Tahminen Şoför yani GİH olarak geçersiniz. Şu anda bir düzenleme yok bildiğim kadarıyla.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hizmetli Unvan Değişikliğiİl dışı naklen tayinde mehil süresiİyi çalışmalar arkadaşlar bir sorum vardıŞube müdürü ile mühendisin ek ödeme oranlarıKurum değişikliği Hk. Programcı-Çözümleyici Olarak Çalışan Teknik Bölüm (Mühendislik,İstatistik,Fizik,Mat.,Teknik Öğrt. vbEmeklilikte yaşı bekleyerek emekli olmaSağlık Bakanlığı gih il içi tayin hakkindaBoş teknisyen kadrosu olan yerlerDestek personeli (şoför) kadroya geçince gih mi yhs mi olur??

Sözlük

eşek şakası 1 alter kişilikler 2 timor leste 2 hinnom vadisi 1 Köyde olsam. 2 hayalhanem 3 salthom adası 1 russel williams 1 beklenti içinde olmak 1 aile psikoloğu 4

Son Haberler

Balıkesir'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandıUçak gemisi için konsept tasarım başladıŞubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı'Ekonomimizin büyüme oluşturma kapasitesi güçlenerek devam ediyor'İzmir'de çarpıştığı iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!