Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 11:51
Kismi calisma hakki lutfen bilenler yardim etsin

Arkadaslar merhaba, saglik bakanligina bagli hastanede sozlemeli saglik teknikeri iken anneler icin olan kismi calisma hakkindan yararlanabilir miyim. Sadece kadrolular mi yararlaniyor bu haktan?

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