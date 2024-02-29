Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 11:51
Antalya - İzmir tayin

Nasip olursa iki ilden birine tayin görücem. İki il içinde merkezde görev yapacağım için hayat şartları ulaşım trafik vb. Bu konularda bilgi verebilecek var mı.

Tek maaşlıyız ama borcum yok çok şükür geçim konusu bizi yorar mı

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