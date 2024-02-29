Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Şubat 2024 12:21
soru
aile ve sosyal hizmet politikalar bakanligi diğer sağlık personeli puanları kaça düşer kutahya tercih eden var mı varsa kac puanınız var

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