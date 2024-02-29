Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 12:21
Alt bölge tayini bilgi paylaşımı

Merhaba arkadaşlar 23 şubat günü alt bölge tayini dilekçemi verdim. Yakın zamanda dilekçe veren ya da başvurusu olumlu sonuçlanan var mı ne kadar sürüyor ?

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