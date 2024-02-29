Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Şubat 2024 12:25
eş durumu
Eşim özel sektörde çalışıyor 7 yıldır sigortalı eş durumu tayini yazacağım kabul olmama durumu var mı ayrıca tayin çıkma durumunda mehil izni ve yol ücreti vs veriliyor mu bilgisi olan cevap yazabilir mi teşekkür ederim

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