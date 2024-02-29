Eşim özel sektörde çalışıyor 7 yıldır sigortalı eş durumu tayini yazacağım kabul olmama durumu var mı ayrıca tayin çıkma durumunda mehil izni ve yol ücreti vs veriliyor mu bilgisi olan cevap yazabilir mi teşekkür ederim

Eşim özel sektörde çalışıyor 7 yıldır sigortalı eş durumu tayini yazacağım kabul olmama durumu var mı ayrıca tayin çıkma durumunda mehil izni ve yol ücreti vs veriliyor mu bilgisi olan cevap yazabilir mi teşekkür ederim