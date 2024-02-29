KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Şubat 2024 12:42
yerleştim fakat eksik nitelik

Merhabalar ben tarım ve orman bakanlığına şoför olarak yerleştim fakat d ehliyeti istiyormuş bunu yeni farkettim b değil sadece d istiyor fakat atandığım yerle konuşmaya gittim sadece b ehliyeti yetiyor sahip oldukları araçlara baktım evrak teslim etsem atamam olur mu ayrıca atanamazsam tercih yapamayacağım yazıyor fakat ben şu an aktif olan sağlık bakanlığı atamasına tercih yaptım atamam kabul olmazsa tercihim iptal edilir mi?

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