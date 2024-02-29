Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 13:06
Soruşturma ve ipka

merhaba bu sene ilk şarkı bitiyor eşimin tayin geldi ancak bir soruşturması var görev yeri terkten açılmış bu durum ipkasını etkiler mi? performans puanı 5 gelmiş buna rağmen ipkasının kabul olmaması gibi bir durum söz konusu olur mu?

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