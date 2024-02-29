Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 13:18
Görev yeri terk soruşturması ve ipka

merhaba eşime görev yeri terkten soruşturma açtılar bir şey çıkmayacak bu konudan biliyoruz fakat bu sene ilk şark bitti tercih yapıp ipka verdik. Soruşturmasının olması ipkamızı etkiler mi? kabul olur mu olmaz mı acaba?

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarYan ödeme kararnamesiBatıya dönecek personelin %75'i İstanbul'a atanacak duyumuMuğla hakkında bilgi98/b ihraç psikiyatriKademeli emeklilik hangi yılları kapsayacakİcra dosyası yıllık faiz miktarı nedir?Fetö sadece adli soruşturma

Sözlük

ming midyesi 1 burs 1 Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 1 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 2 Bi mola 1 kinizm 1 Şahane Hayat 1 Sizin renginiz 1 sivas gürün mağara köyü 1 Sevgilinin farklı partnerle tango kursuna yazılması 9

Son Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybettiBakan Uraloğlu: Biz İzmir'i tercihlerinden dolayı asla farklılaştırmadıkBakan Göktaş: Kadınları daha çok başarı hikayeleriyle görmek istiyoruzTaksimetre ücretini ödemek istemeyen kadın taksiciye küfür edip polise saldırdıMHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail suçludur, soykırımcıdır

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!