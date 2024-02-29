Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 13:30
Batı tercihlerim

ilk görev yeri zonguldak birinci şarkı bitirdik sırasıyla zonguldak karabuk düzce denizli sakarya ankara Istanbul yazdık tekrar ilk görev yerine gidebilir miyiz yoksa vermezler mi


Milanoo
Aday Memur
29 Şubat 2024 13:37

Istanbul hayirli olsun


deutschetraum
Aday Memur
29 Şubat 2024 13:38
sanada ins
Milanoo, 2 saat önce

Istanbul hayirli olsun


Milanoo
Aday Memur
29 Şubat 2024 13:46

Sana bana ve birçoğuna görünen orası


Fenerbahce19.07
Memur
29 Şubat 2024 13:48
Noldu beddua almis gibi oldun demi :) durduk yere insanin kalbini kirdin bakarsin duasi tutar
Milanoo, 2 saat önce

Sana bana ve birçoğuna görünen orası


Milanoo
Aday Memur
29 Şubat 2024 13:52

Ben 10 yil çalıştım gopta gelirse yine giderim gitmeyenler icin uhtimal daha yüksek


uluslararası2
Şef
29 Şubat 2024 15:40

Arkadaşım neden bu kadar korkuyorsunuz istanbuldan. Ben 9 senedir buradayım elbette birileri gelecek. Ya da bizim suçumuz ne

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarYan ödeme kararnamesiBatıya dönecek personelin %75'i İstanbul'a atanacak duyumuMuğla hakkında bilgi98/b ihraç psikiyatriKademeli emeklilik hangi yılları kapsayacakİcra dosyası yıllık faiz miktarı nedir?Fetö sadece adli soruşturma

Sözlük

Çocuk olsam yeniden 1 antidepresan 1 ilk buluşma/ilk karşılaşma 3 alter kişilikler 2 hinnom vadisi 1 hayalhanem 3 sivas gürün mağara köyü 1 Neslihan ipek kobaner 1 sentinel adası 1 hacamat 3

Son Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybettiBakan Uraloğlu: Biz İzmir'i tercihlerinden dolayı asla farklılaştırmadıkBakan Göktaş: Kadınları daha çok başarı hikayeleriyle görmek istiyoruzTaksimetre ücretini ödemek istemeyen kadın taksiciye küfür edip polise saldırdıMHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail suçludur, soykırımcıdır

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!